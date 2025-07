Homem cai em golpe após contratar serviço por site de acompanhantes em São Carlos

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 35 anos foi vítima de estelionato neste sábado (5), em São Carlos, após tentar contratar os serviços de uma suposta acompanhante por meio de um site na internet.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, ele iniciou contato com a anunciante por meio de um aplicativo de mensagens e, conforme combinado, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 125,00 como sinal para um encontro em um hotel da cidade.

Ao chegar ao local, no entanto, não encontrou ninguém. A vítima então recebeu novas mensagens pedindo mais depósitos, totalizando transferências de R$ 280,00, R$ 125,00 e uma tentativa de mais R$ 850,00. Nesse momento, ele percebeu que se tratava de um golpe.

O caso ganhou contornos ainda mais graves quando outro número entrou em contato com ele, afirmando conhecer seus dados pessoais e fazendo ameaças contra seus familiares, exigindo que ele "resolvesse a situação" para que nada “respingasse” nos parentes.

O homem buscou auxílio junto ao banco responsável pelas transferências, mas ainda não obteve retorno. A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato e investiga o caso.

