Homem agride outro em bar após flagrar esposa na mesma mesa

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos é investigado por agressão ocorrida na tarde deste domingo (18), em um bar localizado no Núcleo Residencial Silvio Vilari, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito está em processo de separação da esposa, de 29 anos, com quem mantém um relacionamento de cerca de quatro anos. Apesar da separação em andamento, o casal ainda reside no mesmo imóvel e tem um filho de 2 anos.

Ainda segundo o registro policial, o casal passou parte do dia anterior junto e, na manhã do domingo, tomou café em um bar. No horário do almoço, o homem levou o filho para visitar a avó paterna. Enquanto estava fora, ele recebeu mensagens informando que a esposa estaria em outro bar acompanhada de um homem.

Ao se dirigir até o local, o suspeito encontrou a esposa sentada com um indivíduo de idade não informada. Em um primeiro momento, ele fez uma gravação em vídeo da situação. Em seguida, retornou ao local, desceu do veículo e foi até a mesa, onde teria desferido três tapas na região da nuca do homem que acompanhava sua esposa. A vítima não reagiu.

O agressor afirmou à polícia que não conhece o homem agredido e alegou ter agido por impulso emocional. Ele também declarou ser praticante de artes marciais.

