Guarda Municipal prende homem por furto em comércio no Centro

Na tarde desta segunda-feira (26), a Guarda Municipal de São Carlos prendeu em flagrante um homem de 37 anos acusado de furtar um estabelecimento comercial na região central da cidade.

A ocorrência teve início após a equipe ser acionada por um popular, que informou sobre um furto praticado em um comércio localizado na Rua General Osório. A abordagem aconteceu no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Episcopal.

Com as informações repassadas, os guardas municipais se deslocaram até o estabelecimento vítima e, por meio das imagens do sistema de monitoramento, conseguiram identificar as características do autor do crime. Em seguida, o patrulhamento foi intensificado na região.

O suspeito foi localizado no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Episcopal, acompanhado de uma mulher que empurrava um carrinho de bebê com uma criança. Durante a abordagem, o homem confessou espontaneamente o furto. Em revista à bolsa que ele portava, foram encontradas sete caixas de lápis de cor, reconhecidas como sendo os produtos subtraídos do comércio. Com a mulher não foi localizado nenhum objeto ilícito.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial de plantão. O autor permaneceu à disposição da Justiça.