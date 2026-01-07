Guarda Municipal localiza veículo produto de furto no bairro Cidade Aracy

A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na manhã desta quarta-feira (7), um veículo produto de furto que estava em estado de abandono na Avenida Regit Arab, no bairro Cidade Aracy.
A ocorrência foi registrada por volta das 9h, após o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal receber uma denúncia pelo telefone de emergência 153, informando sobre um automóvel abandonado no local.
Equipes da Guarda Municipal, com apoio da VTR 653 e da VTR Canil 657, foram deslocadas para patrulhamento pelo bairro, onde constataram a veracidade da denúncia.
Após consulta aos sistemas Escudo São-Carlense e Muralha Paulista, foi confirmado que o veículo, um Fiat Uno, ano 1997, de cor prata, placa CQT-0E34, possuía registro de furto. No momento da localização, o automóvel estava sem as quatro rodas, sem o estepe e sem a bateria.
A proprietária foi localizada e informada sobre o encontro do veículo, comparecendo ao local com um guincho para realizar a retirada.
A Guarda Municipal reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que auxiliam diretamente no combate à criminalidade e na recuperação de bens furtados.