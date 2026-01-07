Guarda Municipal localiza veículo produto de furto em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal, localizou, na manhã desta quarta-feira (07), um veículo produto de furto que estava em estado de abandono na Estrada Municipal Manoel Nunes, entre o Jardim Residencial Ipê Mirim e o bairro Eduardo Abdenur.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, após o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal receber uma denúncia pelo telefone de emergência 153. Equipes das viaturas 649 e 653 foram deslocadas até o local, onde constataram a presença do automóvel abandonado.

Após consulta aos sistemas Escudo São-Carlense e Muralha Paulista, foi confirmado que o veículo, um VW Gol, ano 1995, de cor azul, possuía registro de furto. No momento da localização, o automóvel encontrava-se sem as quatro rodas e sem a bateria.

O proprietário foi localizado e compareceu ao local, sendo orientado pelos agentes. Posteriormente, o veículo foi retirado com auxílio de um guincho.

A Guarda Municipal destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153.

