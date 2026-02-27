Guarda Municipal e Polícia Militar prendem homem por tráfico no Jardim Cruzado

Na noite de quinta-feira (26), um homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Cruzado, em São Carlos. A prisão ocorreu por volta das 21h05, na Rua Benedito Barreto, em frente ao PSF local, durante operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar.

Segundo informações das equipes, o indivíduo foi abordado após apresentar atitude suspeita ao notar a presença das viaturas. Durante a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados com ele diversos entorpecentes e objetos relacionados à comercialização de drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Hospital Municipal para exame de corpo de delito, sendo posteriormente apresentado no Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu detido.

Material apreendido

15 porções análogas ao crack, 6 porções análogas à maconha, 2 porções análogas ao ice, 3 pinos análogos à cocaína, 1 aparelho celular, R$ 190 em espécie (1 nota de R$ 100, 1 nota de R$ 50 e 2 notas de R$ 20) 1 máquina de cartão

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia junto com o suspeito, que permanece à disposição da Justiça.

