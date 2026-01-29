Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei

Crédito: SCA

A Guarda Municipal de São Carlos deteve em flagrante um homem de 45 anos por furto a um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), na tarde desta quinta-feira (29).

O crime ocorreu no Cemei José Marra, localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes. Por meio do monitoramento da própria Guarda Municipal, os agentes perceberam o momento em que o indivíduo deixava a unidade escolar carregando uma televisão.

Imediatamente, a Guarda Municipal de São Carlos emitiu um alerta às equipes em patrulhamento, que realizaram um cerco rápido, conseguindo abordar e deter o suspeito na Rua Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, próximo ao local do furto.



Durante vistoria no Cemei, os guardas constataram que a porta de madeira havia sido arrombada, confirmando a subtração do aparelho. A perícia técnica foi acionada para os trabalhos no local.



O indivíduo foi encaminhado pela Guarda Municipal ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A televisão foi recuperada e devolvida ao Cemei.

