(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Segurança

Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei

29 Jan 2026 - 18h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal detém homem em flagrante por furto a Cemei - Crédito: SCA Crédito: SCA

A Guarda Municipal de São Carlos deteve em flagrante um homem de 45 anos por furto a um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), na tarde desta quinta-feira (29).

O crime ocorreu no Cemei José Marra, localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes. Por meio do monitoramento da própria Guarda Municipal, os agentes perceberam o momento em que o indivíduo deixava a unidade escolar carregando uma televisão.
Imediatamente, a Guarda Municipal de São Carlos emitiu um alerta às equipes em patrulhamento, que realizaram um cerco rápido, conseguindo abordar e deter o suspeito na Rua Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, próximo ao local do furto.

Durante vistoria no Cemei, os guardas constataram que a porta de madeira havia sido arrombada, confirmando a subtração do aparelho. A perícia técnica foi acionada para os trabalhos no local.

O indivíduo foi encaminhado pela Guarda Municipal ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A televisão foi recuperada e devolvida ao Cemei.

Leia Também

PM encontra caça-níquel em bar no Antenor Garcia
Jogos de azar 18h15 - 29 Jan 2026

PM encontra caça-níquel em bar no Antenor Garcia

Colisão entre moto e carro deixa dois feridos
Segurança16h54 - 29 Jan 2026

Colisão entre moto e carro deixa dois feridos

Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos
Segurança14h55 - 29 Jan 2026

Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos
Jogos de azar 14h53 - 29 Jan 2026

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda
Segurança11h32 - 29 Jan 2026

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda

Últimas Notícias