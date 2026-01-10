(16) 99963-6036
Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas no Jardim Cruzado

10 Jan 2026 - 10h13Por Jessica Carvalho R
Na madrugada deste sábado (10), a Guarda Civil Municipal realizou a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Jardim Cruzado, durante patrulhamento preventivo de rotina.

De acordo com a GCM, a equipe trafegava pela Rua Benedito Barreto por volta das 2h34 quando indivíduos que estavam no local gritaram “moiô”, expressão comumente utilizada para alertar sobre a presença policial, o que levantou suspeita de possível atividade ilícita na região.

Diante da situação, os agentes posicionaram a viatura na esquina do PSF e visualizaram um indivíduo em uma bicicleta deslocando-se rapidamente, aumentando ainda mais a desconfiança. Em seguida, foi realizada uma varredura pelo perímetro.

Na Rua Borborema, os guardas localizaram, dentro de um relógio de força, uma sacola plástica de cor verde contendo diversas porções de drogas. No interior da sacola foram encontradas 74 porções análogas à cocaína, 30 porções análogas à maconha, 25 porções análogas ao crack e cinco unidades análogas à droga conhecida como Ice.

Nenhum suspeito foi localizado ou abordado no momento da ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial da cidade de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 

