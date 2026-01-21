Guarda desaparece em São Carlos e família pede ajuda da população



Geovanio Lima Santos está desaparecido desde o dia 4 de dezembro em São Carlos. Segundo a esposa, ele é natural de Alagoas e veio para a cidade para trabalhar como guarda.

De acordo com o relato, Geovanio morava sozinho no bairro Aracy 2, na rua João Blota. Preocupada com a falta de contato, a esposa procurou a empresa onde ele trabalhava e foi informada de que ele não comparece ao serviço desde a data do desaparecimento.

A família pede a colaboração da população para obter informações que possam ajudar a localizar Geovanio. Qualquer notícia sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190.

