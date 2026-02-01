(16) 99963-6036
Golpe do falso gerente causa prejuízo de mais de R$ 8,4 mil em São Carlos

01 Fev 2026
Um morador de São Carlos foi vítima de um golpe bancário e teve um prejuízo de R$ 8.439,98, após receber ligações de um suposto gerente de banco que se passou por funcionário de uma instituição financeira.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima relatou que recebeu a primeira ligação no dia 16 de janeiro de 2026. Durante o contato, o golpista informou sobre uma suposta compra realizada em nome da vítima e, sob o pretexto de cancelar a transação, solicitou dados pessoais e bancários.

Por se tratar de uma pessoa simples, a vítima acreditou estar falando com um representante oficial do banco e acabou fornecendo todas as informações solicitadas. O criminoso ainda orientou a instalação de aplicativos bancários no celular da vítima.

Somente no dia 30 de janeiro, ao comparecer a uma agência do Banco do Brasil, a vítima percebeu que não havia mais saldo em sua conta. Após conversar com a gerente, foi informada de que o dinheiro havia sido transferido via PIX para contas abertas em seu próprio nome na Caixa Econômica Federal e na plataforma 99Pay — contas essas que, segundo a vítima, não foram autorizadas nem abertas por ela.

As movimentações financeiras ocorreram em sequência:

  • 16/01: dois PIX nos valores de R$ 1.599,99 e R$ 1.400,00;

  • 17/01: dois PIX de R$ 1.500,00 e R$ 1.499,99;

  • 18/01: três PIX de R$ 1.500,00, R$ 790,00 e R$ 150,00.

Durante três dias, os golpistas mantiveram contato frequente com a vítima, período em que os valores foram subtraídos da conta bancária.

O caso foi registrado como estelionato, com autoria desconhecida, e será investigado pela Polícia Civil

A Polícia alerta a população para não fornecer dados pessoais ou bancários por telefone e reforça que instituições financeiras não solicitam informações sensíveis nem orientam a instalação de aplicativos por meio de ligações.

