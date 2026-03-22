(16) 99963-6036
domingo, 22 de marÃ§o de 2026
Fique atento

Golpe da limpeza de resÃ­duos faz vÃ­tima perder catalisador em IbatÃ©

22 Mar 2026 - 11h01Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Catalisador - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o/divulgaÃ§Ã£o/Blog da JocarCatalisador - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o/divulgaÃ§Ã£o/Blog da Jocar

Um homem de 21 anos foi vítima de furto na tarde de sábado (21), no bairro Jardim Popular, em Ibaté. O caso foi registrado na manhã deste domingo (22) na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo da vítima estava estacionado em frente à residência quando dois homens chegaram em uma caminhonete e abordaram familiares, alegando estar realizando a retirada de resíduos poluentes de automóveis. Para ganhar a confiança dos moradores, os suspeitos demonstraram conhecer informações pessoais da família.

Um dos indivíduos, descrito como de meia-idade, teria conversado com os familiares enquanto o outro, com cabelos claros e roupas desgastadas, entrou embaixo do carro para realizar o suposto procedimento de limpeza.

Após a saída da dupla, a vítima percebeu irregularidades no veículo e o levou a um mecânico, que constatou o furto da massa do catalisador. O automóvel também apresentou vazamento de óleo e danos em um dos parafusos, possivelmente causados durante a ação.

Os autores não foram identificados até o momento. O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.

Leia TambÃ©m

ColisÃ£o entre motos deixa jovem ferido na Vila Prado
SeguranÃ§a14h11 - 22 Mar 2026

ColisÃ£o entre motos deixa jovem ferido na Vila Prado

Homem Ã© preso em flagrante por agredir mulher com faca em SÃ£o Carlos
Antenor Garcia11h43 - 22 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante por agredir mulher com faca em SÃ£o Carlos

Homem encontrado morto com sinais de violÃªncia Ã© identificado
Zona rural11h40 - 22 Mar 2026

Homem encontrado morto com sinais de violÃªncia Ã© identificado

Homem Ã© esfaqueado sete vezes apÃ³s ser envolver em briga na regiÃ£o central de IbatÃ©
SeguranÃ§a11h37 - 22 Mar 2026

Homem Ã© esfaqueado sete vezes apÃ³s ser envolver em briga na regiÃ£o central de IbatÃ©

Homem de 43 anos morre apÃ³s sofrer queda no banheiro
SÃ£o Carlos 10h50 - 22 Mar 2026

Homem de 43 anos morre apÃ³s sofrer queda no banheiro

Ãšltimas NotÃ­cias