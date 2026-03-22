Catalisador - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o/divulgaÃ§Ã£o/Blog da Jocar

Um homem de 21 anos foi vítima de furto na tarde de sábado (21), no bairro Jardim Popular, em Ibaté. O caso foi registrado na manhã deste domingo (22) na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo da vítima estava estacionado em frente à residência quando dois homens chegaram em uma caminhonete e abordaram familiares, alegando estar realizando a retirada de resíduos poluentes de automóveis. Para ganhar a confiança dos moradores, os suspeitos demonstraram conhecer informações pessoais da família.

Um dos indivíduos, descrito como de meia-idade, teria conversado com os familiares enquanto o outro, com cabelos claros e roupas desgastadas, entrou embaixo do carro para realizar o suposto procedimento de limpeza.

Após a saída da dupla, a vítima percebeu irregularidades no veículo e o levou a um mecânico, que constatou o furto da massa do catalisador. O automóvel também apresentou vazamento de óleo e danos em um dos parafusos, possivelmente causados durante a ação.

Os autores não foram identificados até o momento. O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.

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