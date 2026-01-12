Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira

Um veículo Volkswagen Gol foi furtado na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 11h50, nas proximidades da estação. O automóvel estava estacionado em frente ao local de trabalho do proprietário quando foi levado por criminosos.
De acordo com as informações, o carro possui placa BVB-6899. Ao perceber o furto, o dono acionou as autoridades e passou a buscar apoio da população para localizar o veículo.
O proprietário pede a colaboração da comunidade. Quem tiver qualquer informação ou avistar o automóvel deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.