segunda, 12 de janeiro de 2026
Segurança

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira

12 Jan 2026 - 18h02Por Jessica Carvalho R
Um veículo Volkswagen Gol foi furtado na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 11h50, nas proximidades da estação. O automóvel estava estacionado em frente ao local de trabalho do proprietário quando foi levado por criminosos.

De acordo com as informações, o carro possui placa BVB-6899. Ao perceber o furto, o dono acionou as autoridades e passou a buscar apoio da população para localizar o veículo.

O proprietário pede a colaboração da comunidade. Quem tiver qualquer informação ou avistar o automóvel deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

