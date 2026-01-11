(16) 99963-6036
Segurança

Gol é furtado na região do Shopping Iguatemi

11 Jan 2026 - 09h15Por Da redação
Uma mulher de 28 anos teve o carro furtado na noite deste sábado 10), em São Carlos. O crime ocorreu em via pública no Parque Faber Castell I, na região do Shopping Iguatemi

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estacionou seu veículo, um VW/Gol prata, ano 1997, placas KDC8C24, por volta das 20h30, em frente ao local onde trabalha. Ao retornar, cerca de duas horas depois, percebeu que o automóvel havia sido furtado.

O carro não possui seguro nem sistema de alarme. As portas estavam trancadas manualmente, e a chave permaneceu com a proprietária. Até o momento, o veículo não foi recuperado e nenhum suspeito foi identificado.

A proprietária pede a ajuda da população. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode ser repassada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de São Carlos.

