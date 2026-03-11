(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Gol capota apÃ³s colisÃ£o no Castelo Branco

11 Mar 2026 - 09h32Por Da redaÃ§Ã£o
CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta quarta-feira, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Doutor Germano Fher, no bairro Castelo Branco, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Gol, modelo quadrado, seguia pela avenida quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo contra um Peugeot que estava estacionado na via.

Com a força do impacto, o Gol chegou a capotar na pista, chamando a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo local no momento do acidente.

O motorista do Gol sofreu apenas ferimentos leves. Apesar do susto e dos danos materiais nos veículos, ninguém ficou gravemente ferido.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

