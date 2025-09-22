(16) 99963-6036
GM e PM apreendem drogas no Jardim Cruzado em Ibaté

22 Set 2025 - 08h51Por Da redação
Na noite de domingo (21), por volta das 21h15, guardas municipais e policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, quando avistaram um homem em atitude suspeita com uma bicicleta, na esquina das ruas Benedito Barreto e Borborema.

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, se assustou e fugiu em ritmo acelerado, não sendo possível abordá-lo. Diante da suspeita, as equipes decidiram realizar uma varredura na praça localizada no mesmo ponto.

Durante a busca, os agentes encontraram uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes, entre elas 20 pedras de crack, 12 eppendorfs de cocaína, 18 porções de maconha, dois potes de haxixe e três de skunk.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de São Carlos, onde o caso foi registrado. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

