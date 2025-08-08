Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos

DDM - Delegacia de Defesa da Mulher - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma gestante, procurou o Plantão Policial de São Carlos na noite desta quinta-feira (7) para denunciar o companheiro, por agressão física e injúrias. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que convive com o autor há dois anos e que possui duas filhas de outro relacionamento. Ela contou que o companheiro apresenta comportamento agressivo, proferindo ofensas como “vagabunda, biscate, noia”. Em data anterior, já havia solicitado medida protetiva, mas pediu a revogação após o autor prometer mudar de atitude.

No dia dos fatos, após chegar do trabalho, o homem voltou a insultá-la, dizendo que o bebê que ela espera é uma “bosta, desgraça”. A vítima afirmou que pediu para o companheiro retirar de casa um cachorro da raça pitbull, adotado recentemente, por temer pela segurança do bebê, mas ele teria respondido que “preferia o cachorro”. Em seguida, segundo a vítima, ele desferiu um soco no lado direito de seu rosto, causando inchaço e vermelhidão.

Ela solicitou que o autor deixasse a residência, mas ele se recusou. Com medo, pediu medida protetiva para que ele seja afastado do imóvel. A vítima informou que ficará temporariamente na casa da mãe, no bairro Cidade Aracy.

O caso foi registrado e encaminhado para a delegacia responsável pela área. A vítima foi orientada sobre os prazos legais para representação criminal e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

