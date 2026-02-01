GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Icaraí, em Ibaté

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, por volta das 21h, durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté, no bairro Jardim Icaraí.

De acordo com o relatório técnico da ocorrência, a equipe realizava uma operação com atividade delegada da Polícia Militar, com saturação no bairro Jardim Cruzado, quando prosseguiu em patrulhamento pelo Jardim Icaraí. No cruzamento das ruas Gotardo Zotesso e Pedro Rochim, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita, portando uma pochete no pescoço, sendo realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram localizados com o suspeito 17 pinos de substância análoga à cocaína, uma porção de maconha, quatro porções de “ice”, além de R$ 10,00 em dinheiro, R$ 5,40 em moedas e um aparelho celular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. Segundo a GCM, o homem não ofereceu resistência e declarou espontaneamente que estaria traficando drogas para pagar pensão alimentícia.

Na sequência, o indivíduo foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

