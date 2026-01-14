(16) 99963-6036
quarta, 14 de janeiro de 2026
Segurança

GCM apreende drogas durante patrulhamento em Ibaté

14 Jan 2026 - 17h08Por Jessica Carvalho R
Durante patrulhamento preventivo realizado na tarde desta terça-feira (14), a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu diversas porções de drogas na Rua Borborema, nas proximidades da praça do parquinho.

De acordo com a GCM, os agentes visualizaram uma movimentação suspeita envolvendo três homens que estavam agachados em atitude considerada estranha. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram rapidamente do local, tomando rumo desconhecido.

Após a fuga, a equipe realizou uma varredura nas imediações e encontrou uma sacola preta escondida dentro de um cano de escoamento de água. No interior da sacola foram localizadas drogas já fracionadas e prontas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidas 20 porções de maconha, cinco porções de dray, quatro porções de cocaína e 37 porções de crack. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas.

 

