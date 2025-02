Garçom é agredido com soco por cliente que não gostou de resposta sobre pedido

Copo com guaraná - Crédito: Freepik

Na tarde do último sábado (15), um homem de 51 anos se envolveu em uma confusão em um bar, localizado na Rua São Sebastião, no centro de São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado à Delegacia de Polícia da área.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 13h30, quando o cliente pediu um refrigerante e, segundo seu relato, o garçom teria respondido:"Hum que bonitinho, vai tomar guaránazinho". Irritado com a atitude, ele teria repreendido o funcionário, o que resultou em uma discussão.

O cliente afirmou que o garçom partiu em sua direção com intenção de agressão, momento em que reagiu com um soco no rosto do funcionário. Após o ocorrido, ele deixou o local e, posteriormente, retornou para relatar o incidente à proprietária do estabelecimento e se desculpar.

