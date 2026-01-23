(16) 99963-6036
GAM da Guarda Municipal captura condenado procurado pela Justiça em São Carlos

23 Jan 2026 - 06h12Por Da redação
A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), capturou na madrugada desta sexta-feira (23) um homem de 26 anos que estava com mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada por volta de 0h20, no bairro São Carlos V.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rua Rachid Fakhouri, a equipe visualizou dois indivíduos em atitude suspeita em um local já conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos passaram a caminhar rapidamente e a tentar ocultar objetos nos bolsos.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem e busca pessoal, não sendo localizado nenhum material ilícito. No entanto, após consulta aos sistemas Escudo São-Carlense e Muralha Paulista, foi constatado que um dos abordados, identificado pelas iniciais D. M. S., possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrado Boletim de Ocorrência por condenado capturado. Em seguida, ele foi recolhido à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

