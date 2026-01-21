(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Segurança

GAM apreende grande quantidade de drogas no Jacobucci

21 Jan 2026 - 05h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GAM apreende grande quantidade de drogas no Jacobucci -

Na madrugada desta terça-feira (21), a Guarda Municipal localizou uma significativa quantidade de drogas abandonadas no bairro Vila Jacobucci. A ação ocorreu por volta de 0h20, durante patrulhamento preventivo e ostensivo na região.

De acordo com a ocorrência, dois indivíduos foram avistados em frente a um imóvel conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe, fugiram do local, não sendo possível a abordagem.

Durante buscas nas proximidades, os agentes encontraram, dentro de um cano de saída de água pluvial, uma sacola contendo 17 porções de maconha, 167 pinos de cocaína e 283 pedras de crack, todas embaladas.

Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade competente registrou a ocorrência e realizou a apreensão. Nenhum suspeito foi detido.

Leia Também

Casal é preso após assaltar idoso no Jardim Paulistano
Segurança06h39 - 21 Jan 2026

Casal é preso após assaltar idoso no Jardim Paulistano

ROCAM apreende adolescente com dois mandados de busca e apreensão no São Carlos 8
Segurança20h31 - 20 Jan 2026

ROCAM apreende adolescente com dois mandados de busca e apreensão no São Carlos 8

Carro bate contra poste após colisão com moto no Santa Felícia
Segurança16h28 - 20 Jan 2026

Carro bate contra poste após colisão com moto no Santa Felícia

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Alvorada
Segurança16h17 - 20 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Alvorada

Motos batem em cruzamento no Centro
Segurança15h11 - 20 Jan 2026

Motos batem em cruzamento no Centro

Últimas Notícias