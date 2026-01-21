GAM apreende grande quantidade de drogas no Jacobucci

Na madrugada desta terça-feira (21), a Guarda Municipal localizou uma significativa quantidade de drogas abandonadas no bairro Vila Jacobucci. A ação ocorreu por volta de 0h20, durante patrulhamento preventivo e ostensivo na região.

De acordo com a ocorrência, dois indivíduos foram avistados em frente a um imóvel conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe, fugiram do local, não sendo possível a abordagem.

Durante buscas nas proximidades, os agentes encontraram, dentro de um cano de saída de água pluvial, uma sacola contendo 17 porções de maconha, 167 pinos de cocaína e 283 pedras de crack, todas embaladas.

Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade competente registrou a ocorrência e realizou a apreensão. Nenhum suspeito foi detido.

