FuncionÃ¡rio Ã© detido apÃ³s ser flagrado com fios de cobre dentro da Tecumseh

PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 54 anos foi detido na madrugada do último sábado (21), após ser flagrado com fios de cobre dentro de uma empresa localizada no Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um segurança patrimonial, de 37 anos, que realizou uma revista de rotina e encontrou diversos pequenos rolos de fios de cobre na bolsa do funcionário. O material apreendido totalizou cerca de 990 gramas.

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já estava contido e aguardava na recepção da empresa. Ele foi conduzido ao plantão policial para registro da ocorrência, sem necessidade do uso de algemas.

Em depoimento, o homem afirmou que acreditava que os fios eram descartes sem valor econômico e que pretendia utilizá-los como forma de terapia ocupacional, com o objetivo de aliviar sintomas de depressão e ansiedade.

Ainda segundo o registro, nenhum representante da empresa compareceu ao plantão para esclarecer se o material era de uso industrial ou descarte, nem se possuía valor econômico, o que impossibilitou uma conclusão imediata sobre o caso.

Diante disso, a ocorrência foi registrada e encaminhada para a unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações.

Leia TambÃ©m