FuncionÃ¡rio de hospital tem carro furtado prÃ³ximo ao local de trabalho

PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um veículo foi furtado na madrugada desta segunda-feira (16), na região central de São Carlos. O crime ocorreu próximo do local de trabalho do proprietário, um hospital particular.

De acordo com as informações, o carro — um VW/Gol CLI, vermelho, ano 1996, placas BMO5G93 — estava estacionado na Rua Major Mandel Antônio Matos.

A vítima, um homem de 33 anos, relatou que trabalha no hospital e havia deixado o veículo estacionado no local por volta das 19h do dia anterior. Ao encerrar o turno, por volta das 7h, percebeu que o automóvel havia sido furtado.

Ainda segundo o registro policial, a vítima entrou em contato com a empresa de segurança do local, que informou ter identificado, por meio de câmeras, o momento do crime. As imagens indicam que o furto ocorreu por volta das 4h22 e foi praticado por um indivíduo com capuz.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil como autoria desconhecida e será encaminhado para investigação por unidade responsável. Até o momento, o veículo não foi recuperado.

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