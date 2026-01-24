(16) 99963-6036
sábado, 24 de janeiro de 2026
Funcionária tem carro furtado defronte ao HU

24 Jan 2026 - 10h50Por Da redação
Um automóvel foi furtado na tarde de quinta-feira (23), em uma via pública da Vila Marigo, em São Carlos. O crime ocorreu na Rua Luís Vaz de Camões, nas proximidades do número 111.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a vítima, que é funcionária do Hospital Universitário, estacionou o veículo por volta das 8h e, ao retornar aproximadamente às 17h, constatou que o automóvel havia sido furtado. O carro permaneceu estacionado no local durante todo o período de trabalho.

O veículo levado é um Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2011/2012, de cor cinza, placa HHG5F31. Conforme o registro policial, não havia objetos de valor no interior do automóvel, que possuía cerca de um quarto de combustível no tanque.

