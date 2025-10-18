Funcionária procurada por tráfico é presa pela PM em escola na Vila Monteiro

Viatura Plantão Policial -
Uma funcionária foi presa pela Polícia Militar no final da tarde desta sexta-feira (17), após ser identificada como procurada pela Justiça no bairro Vila Monteiro (Gleba 1), em São Carlos.
Os policiais militares receberam informações do setor de inteligência que indicaram que a mulher, tinha um mandado de prisão em seu desfavor. A equipe da Ronda Escolar foi até a escola Arlindo Bitencourt e abordaram ela.
A funcionária foi levada para o Plantão Policial e depois encaminhada, para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.