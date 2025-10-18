(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Funcionária procurada por tráfico é presa pela PM em escola na Vila Monteiro

A mulher que trabalhava na unidade escolar Arlindo Bittencourt foi abordada após informações do setor de inteligência da Polícia Militar que constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor

18 Out 2025 - 08h25Por Flávio Fernandes
Uma funcionária foi presa pela Polícia Militar no final da tarde desta sexta-feira (17), após ser identificada como procurada pela Justiça no bairro Vila Monteiro (Gleba 1), em São Carlos.

Os policiais militares receberam informações do setor de inteligência que indicaram que a mulher, tinha um mandado de prisão em seu desfavor. A equipe da Ronda Escolar foi até a escola Arlindo Bitencourt e abordaram ela.

A funcionária foi levada para o Plantão Policial e depois encaminhada, para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

