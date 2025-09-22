(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Segurança

Frentista coloca etanol em caminhonete a diesel e caso vai parar na polícia

22 Set 2025 - 09h24Por Da redação
Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência BrasilCombustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um jovem de 21 anos registrou boletim de ocorrência neste domingo (21) após um erro durante o abastecimento de sua caminhonete em um posto de combustíveis localizado na região do Jardim Paraíso, em São Carlos.

De acordo com o relato, o jovem pediu para que o tanque fosse completado com Diesel S10, porém o frentista colocou etanol. O equívoco só foi percebido após cerca de 23 litros já terem sido inseridos no veículo. O funcionário informou o erro e acionou o gerente, que chegou ao local após aproximadamente 40 minutos.

Na sequência, um mecânico foi chamado e realizou a retirada parcial do combustível. Segundo o registro, foram retirados cerca de 45 litros, mas o jovem afirmou acreditar que ainda restava etanol no tanque, que tem capacidade total de 65 litros. Após o procedimento, o tanque foi novamente preenchido com Diesel S10.

