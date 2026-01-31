Forças de segurança realizam operação de fiscalização em bares de Ibaté

Crédito: Divulgação

As forças de segurança realizaram, na noite desta sexta-feira (30), uma operação de saturação e fiscalização em bares de Ibaté. A ação contou com a atuação integrada da Polícia Militar, Guarda Municipal e da fiscalização municipal.

A operação foi realizada nos bairros Santa Terezinha, Menzani e Icaraí e teve como principal objetivo inibir ações criminosas, como furtos e roubos de veículos, roubos a estabelecimentos comerciais, além de localizar possíveis objetos ilícitos, como drogas e armas de fogo, e capturar foragidos da Justiça.

Durante a fiscalização, quatro estabelecimentos comerciais foram averiguados. Desses, três foram notificados por irregularidades administrativas. Também foram abordadas quatro pessoas, porém, nenhuma situação ilícita foi constatada.

Leia Também