(16) 99963-6036
sábado, 31 de janeiro de 2026
Segurança

Forças de segurança realizam operação de fiscalização em bares de Ibaté

31 Jan 2026 - 06h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Forças de segurança realizam operação de fiscalização em bares de Ibaté - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

As forças de segurança realizaram, na noite desta sexta-feira (30), uma operação de saturação e fiscalização em bares de Ibaté. A ação contou com a atuação integrada da Polícia Militar, Guarda Municipal e da fiscalização municipal.

A operação foi realizada nos bairros Santa Terezinha, Menzani e Icaraí e teve como principal objetivo inibir ações criminosas, como furtos e roubos de veículos, roubos a estabelecimentos comerciais, além de localizar possíveis objetos ilícitos, como drogas e armas de fogo, e capturar foragidos da Justiça.

Durante a fiscalização, quatro estabelecimentos comerciais foram averiguados. Desses, três foram notificados por irregularidades administrativas. Também foram abordadas quatro pessoas, porém, nenhuma situação ilícita foi constatada.

 

Leia Também

Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento no Centro de São Carlos
Moto x Carro00h34 - 31 Jan 2026

Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento no Centro de São Carlos

Homicídios e latrocínios crescem, enquanto roubos e furtos apresentam queda em 2025
Violência em São Carlos17h56 - 30 Jan 2026

Homicídios e latrocínios crescem, enquanto roubos e furtos apresentam queda em 2025

Procurado pela Justiça é capturado no Jardim Araucária
Segurança13h16 - 30 Jan 2026

Procurado pela Justiça é capturado no Jardim Araucária

Siena é furtado no Centro; proprietária pede ajuda
Segurança11h54 - 30 Jan 2026

Siena é furtado no Centro; proprietária pede ajuda

Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro
Segurança10h06 - 30 Jan 2026

Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro

Últimas Notícias