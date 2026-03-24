ForÃ§a TÃ¡tica prende jovem procurado por receptaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos 8

CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

A Força Tática prendeu na noite desta segunda-feira (23), um jovem de 22 anos, procurado por receptação no São Carlos 8, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Aurora Godoy Carreira, quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

A equipe, então consultou os dados de um dos abordados e constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, ele foi levado ao Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado fez os procedimentos e o jovem foi encaminhado para o Centro de Triagem. A ação integra o trabalho de intensificação do policiamento em áreas estratégicas da cidade, com foco na captura de foragidos e prevenção de crimes.

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