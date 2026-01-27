Força Tática prende jovem com grande quantidade de drogas no Centro de São Carlos

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um jovem de 26 anos com grande quantidade de drogas na noite desta segunda-feira (26), no Centro de São Carlos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia indicando que um imóvel localizado na Rua Jesuíno de Arruda estaria sendo usado como base para armazenamento e distribuição de entorpecentes. Os policiais militares, foram até o local e avistaram o suspeito entrando.
Durante abordagem ao ser indagado, o rapaz confessou que havia drogas na casa e autorizou a entrada. Após vistoria, os PMs localizaram um saco contendo grande quantidade de cocaína e maconha no quarto.
Os policiais militares também encontraram uma balança de precisão e diversos materiais utilizados para o preparo, fracionamento e embalo dos entorpecentes. O jovem foi novamente questionado e assumiu que era dono de todo material e não quis fornecer informações adicionais, sobre a atividade criminosa.
Diante dos fatos o suspeito foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.