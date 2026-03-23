ForÃ§a TÃ¡tica prende homem procurado pela JustiÃ§a e apreende armas em apartamento no Jockey Club

CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (23), uma equipe da Força Tática realizou a prisão de um homem de 29 anos procurado pela Justiça pelo crime de ameaça, em um condomínio de apartamentos localizado na Rua Ray Wesley Herrick, no bairro Jockey Club.

Os policiais já tinham conhecimento de que o indivíduo estaria residindo no local, além de denúncias apontarem que ele estaria comercializando armas de fogo por meio de aplicativos de mensagens. Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço, onde conseguiu identificar o apartamento.

No local, o suspeito foi abordado e detido dentro do imóvel. Questionado, ele confessou que possuía armas de fogo no apartamento. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .38, 64 munições de 9mm, 6 munições de calibre .38, além de três aparelhos celulares e uma placa de motocicleta, que não apresentou queixa de irregularidade.

Ainda durante a abordagem, o homem admitiu que realizava negociações envolvendo armas de fogo, porém não forneceu mais detalhes sobre a atividade. Em consulta, foi confirmado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de ameaça.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. As armas, munições e demais objetos foram apreendidos.

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