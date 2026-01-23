(16) 99963-6036
Segurança

Força Tática prende homem por tráfico de drogas em apartamento

23 Jan 2026 - 06h05Por Da redação
Força Tática prende homem por tráfico de drogas em apartamento - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (22), em São Carlos. A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que um indivíduo, já conhecido no meio policial, estaria armazenando entorpecentes em um apartamento localizado na Avenida João Deriggi. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço e realizaram a abordagem de um casal que se encontrava no imóvel.

Durante a vistoria no local, os policiais localizaram grande quantidade de drogas e dinheiro em espécie. Questionado sobre o material ilícito, o homem assumiu a posse dos entorpecentes.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito possui antecedente criminal pelo mesmo crime.

Ao todo, foram apreendidos 257 microtubos de cocaína, 120 pedras de crack, 751 porções de maconha, 255 porções de haxixe, além de R$ 3.440,00 em dinheiro e um aparelho celular. O material foi encaminhado para perícia.

A ocorrência foi registrada e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

