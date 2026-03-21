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ForÃ§a TÃ¡tica prende homem por posse irregular de arma no Jardim Belvedere

21 Mar 2026 - 07h39Por Da redaÃ§Ã£o
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ForÃ§a TÃ¡tica prende homem por posse irregular de arma no Jardim Belvedere -

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (20), por posse irregular de arma de fogo no bairro Jardim Belvedere, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Jacobucci quando abordaram um indivíduo na Avenida Capitão Luís Brandão, após suspeitas de que ele estaria armado.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter escondido um revólver calibre .38 no baú de uma motocicleta, que estaria em sua residência. Os policiais seguiram até o endereço indicado, na Rua Ernesto Chiari, onde localizaram a arma durante vistoria.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão.

A arma, um revólver calibre .38, foi apreendida. O suspeito não possuía antecedentes criminais.

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