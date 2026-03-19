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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

ForÃ§a TÃ¡tica prende homem por porte ilegal de arma de fogo no SÃ£o Carlos 8

19 Mar 2026 - 21h13Por Jessica Carvalho R
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ForÃ§a TÃ¡tica prende homem por porte ilegal de arma de fogo no SÃ£o Carlos 8 - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na noite desta quinta-feira (19), uma equipe da Força Tática realizou a prisão de um homem de 37 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro São Carlos 8. 

De acordo com as informações, os policiais receberam uma denúncia via COPOM indicando que um indivíduo, com características já descritas, estaria armado em via pública, nas proximidades da Avenida Comendador Oscar Ferreira, ao lado de uma caminhonete.

Diante da denúncia, a equipe se deslocou até o local e localizou o suspeito em frente a um bar. Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre um possível veículo, o homem indicou qual seria sua caminhonete.

Na vistoria veicular, os policiais localizaram uma arma de fogo calibre .22, com a numeração raspada, escondida debaixo do banco do veículo. A arma estava municiada com quatro munições intactas e duas já deflagradas.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou que a arma era de sua propriedade.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 

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