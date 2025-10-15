Força Tática detém homem com moto furtada

Crédito: Lourival Izaque

Na noite desta quarta-feira (15), a Força Tática da Polícia Militar deteve um homem que conduzia uma motocicleta furtada.A abordagem aconteceu nas proximidades da rodoviária, após os policiais identificarem o veículo circulando pela rua Capitão Alberto Mendes Júnior.

Segundo informações, a moto havia sido furtada na manhã do mesmo dia, de dentro de uma residência localizada no bairro Lagoa Serena. O proprietário percebeu o furto ao sair para o trabalho e imediatamente registrou um boletim de ocorrência.

Durante patrulhamento noturno, a equipe da Força Tática visualizou a motocicleta e iniciou breve acompanhamento. O condutor foi abordado e detido no local.

O suspeito e a moto foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado. O veículo deve ser devolvido ao proprietário após os trâmites legais

