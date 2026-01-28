(16) 99963-6036
Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém suspeito após perseguição no Santa Felícia

28 Jan 2026 - 01h56Por Jessica Carvalho R
A Força Tática da Polícia Militar realizou mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas na cidade de São Carlos, na noite desta terça-feira (27), resultando na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes e na detenção de um suspeito de 35 anos.
 
A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria armazenando drogas em uma residência localizada na Rua Domingos Diégues, no bairro Santa Felícia, com o objetivo de distribuir os entorpecentes para pontos de venda, conhecidos como “biqueiras”.
 
Com base nas informações, as equipes da Força Tática deslocaram-se até o local. Ao chegarem defronte ao imóvel, os policiais visualizaram o suspeito saindo da residência com uma mochila nas costas. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, retornando para o imóvel e, em seguida, passando a correr pelos telhados das casas vizinhas.
 
Diante da fuga, foi solicitado apoio da ROCAM, que auxiliou no cerco policial pelas imediações. Durante a tentativa de evasão, o indivíduo dispensou a mochila sobre um telhado e acabou invadindo uma residência, onde se encontrava uma família, causando pânico nos moradores, que passaram a pedir socorro.
 
A Força Tática, que já acompanhava o deslocamento do suspeito, conseguiu detê-lo dentro do imóvel, encerrando a fuga. O indivíduo, que já possui passagens criminais, sofreu ferimentos durante a tentativa de escapar, incluindo uma fratura no pé e lesões na mão após quebrar o vidro de uma porta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o suspeito foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos, permanecendo sob escolta policial, onde deverá passar por cirurgia.
 
Em diligência pelos telhados da vizinhança, os policiais localizaram a mochila abandonada, contendo uma grande quantidade de drogas já fracionadas para a venda, sendo:
622 porções de maconha
216 porções de skank
107 porções de crack
264 porções de dry
198 porções de cocaína

A abordagem do suspeito foi registrada na Rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio. Após os procedimentos médicos, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.
 
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, há indícios de que o entorpecente seria utilizado para abastecer um ponto de venda de drogas no bairro Santa Angelina.

