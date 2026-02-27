Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém adolescente por tráfico no Cidade Aracy

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 16 anos foi detido pela Força Tática com grande quantidade de drogas e dinheiro na noite desta quinta-feira (26), no Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua João Paulo — local já conhecido por denúncias relacionadas a venda de entorpecentes — quando avistaram o jovem com um volume na cintura. Ao notar a presença da viatura, ele tentou se afastar caminhando, o que levantou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal a equipe localizou porções de cocaína, maconha, crack, dinheiro e uma máquina de cartão que costuma ser utilizada para facilitar o comércio. Questionado, o adolescente admitiu que estava traficando na região e indicou um ponto onde haveria mais material escondido.

Os PMs seguiram até um terreno baldio na Rua Joaquim Garcia de Oliveira, onde encontraram uma sacola escondida sob tijolos na calçada. No interior havia mais porções de maconha, crack, cocaína e “dry”.

Diante dos fatos o menor foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para os responsáveis.

O menor foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. As drogas foram apreendidas e, após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado ao responsável legal.

