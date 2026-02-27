(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Tráfico

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém adolescente por tráfico no Cidade Aracy

Jovem foi flagrado com entorpecentes, dinheiro e até máquina de cartão

26 Fev 2026 - 23h22Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém adolescente por tráfico no Cidade Aracy - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 16 anos foi detido pela Força Tática com grande quantidade de drogas e dinheiro na noite desta quinta-feira (26), no Cidade Aracy, em São Carlos. 

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua João Paulo — local já conhecido por denúncias relacionadas a venda  de entorpecentes — quando avistaram o jovem com um volume na cintura. Ao notar a presença da viatura, ele tentou se afastar caminhando, o que levantou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal a equipe localizou porções de cocaína, maconha, crack, dinheiro e uma máquina de cartão que costuma ser utilizada para facilitar o comércio. Questionado, o adolescente admitiu que estava traficando na região e indicou um ponto onde haveria mais material escondido.

Os PMs seguiram até um terreno baldio na Rua Joaquim Garcia de Oliveira, onde encontraram uma sacola escondida sob tijolos na calçada. No interior havia mais porções de maconha, crack, cocaína e “dry”.

Diante dos fatos o menor foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para os responsáveis. 

O menor foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. As drogas foram apreendidas e, após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado ao responsável legal.

Leia Também

Ação conjunta da GCM e PM termina com jovem preso por tráfico em Ibaté
Flagrante23h44 - 26 Fev 2026

Ação conjunta da GCM e PM termina com jovem preso por tráfico em Ibaté

Motorista sofre mal súbito e colide Land Rover contra árvore na SP-215
Segurança21h48 - 26 Fev 2026

Motorista sofre mal súbito e colide Land Rover contra árvore na SP-215

"Luquinha" pega 8 anos de prisão por matar homem com 28 facadas em São Carlos
Antenor Garcia 19h18 - 26 Fev 2026

"Luquinha" pega 8 anos de prisão por matar homem com 28 facadas em São Carlos

Trator roubado em Pirassununga é localizado em área de mata em Itirapina após ação da PM
Segurança17h36 - 26 Fev 2026

Trator roubado em Pirassununga é localizado em área de mata em Itirapina após ação da PM

DIG esclarece homicídio e prende suspeito de executar comerciante no Presidente Collor
Segurança16h59 - 26 Fev 2026

DIG esclarece homicídio e prende suspeito de executar comerciante no Presidente Collor

Últimas Notícias