Viatura PM -

Um homem de 34 anos foi capturado na noite deste sábado (21), no bairro Jardim Icaraí, em Ibaté, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, que estaria circulando pela região em um veículo.

Durante as buscas, a equipe localizou o carro suspeito e deu ordem de parada, que não foi obedecida. O motorista iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro. Em determinado momento, o veículo parou e três ocupantes desceram e fugiram a pé.

O homem de 34 anos foi perseguido e acabou sendo detido ao entrar em uma barbearia. Para contê-lo, os policiais utilizaram força física moderada, o que resultou em escoriações no ombro do capturado.

Após a abordagem, o indivíduo foi informado sobre o mandado de prisão temporária em seu desfavor e encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. Um telefone celular foi apreendido.

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