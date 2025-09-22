(16) 99963-6036
Fim da saída temporária: mais de 600 presos devem retornar às penitenciárias da região de São Carlos

22 Set 2025 - 07h09Por Da redação
Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgaçãoPenitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

Mais de 600 presos que haviam sido liberados durante a última saída temporária já devem estar de volta aos presídios localizados na região de São Carlos.

De acordo com a autorização judicial, entre os dias 16 e 22 de setembro de 2025, foram beneficiados 365 reeducandos da Penitenciária de Itirapina e outros 241 da unidade de Araraquara.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) reforça que, caso o preso não retorne no prazo determinado, passa a ser considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto. Nessa situação, se recapturado, o detento volta ao regime fechado.

A SAP também destacou que as saídas temporárias são previstas na Lei de Execução Penal e que cabe ao Poder Judiciário a decisão sobre a concessão do benefício. No estado de São Paulo, as datas são regulamentadas pela Portaria DEECRIM 02/2019 e complementações.

