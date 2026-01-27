Fiat Uno é furtado durante a madrugada no Parque Santa Felícia

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um automóvel foi furtado durante a madrugada desta segunda-feira (26) em frente a uma residência localizada na Rua Alberto Lanzone, no bairro Parque Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 5º Distrito Policial, a vítima, uma mulher de 45 anos, constatou o furto ao tentar utilizar o veículo pela manhã. O carro, um Fiat Uno Electronic, ano 1994, de cor branca, estava estacionado e trancado em frente ao imóvel quando foi levado.

O veículo furtado possui placa BOJ-8F11, de São Carlos. Segundo o relato, o automóvel não possui seguro, estava com pouco combustível e apresentava avaria na porta do motorista.

A vítima informou ainda que tentou localizar o automóvel por conta própria, mas não obteve êxito. O caso foi registrado como furto de veículo, com autoria desconhecida, e será investigado pela Polícia Civil.

