Festa do Padroeiro SÃ£o Domingos SÃ¡vio terÃ¡ trÃªs dias de shows e atraÃ§Ãµes musicais

A comunidade se prepara para celebrar a tradicional Festa do Padroeiro São Domingos Sávio com uma programação especial repleta de música e entretenimento. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de março, reunindo artistas de diferentes estilos para animar o público.

A abertura da festa será na sexta-feira (20), com apresentações de Alex Moraes, Atos Henrique e Rony, além da dupla Danilo e Diego, prometendo uma noite marcada por muito sertanejo e música ao vivo.

No sábado (21), a animação continua com a Banda Doce Veneno, que sobe ao palco levando repertório diversificado para o público.

Encerrando a programação, no domingo (22), se apresentam Vinil 78 e a dupla João Pedro e Zé Paulo, garantindo o fechamento da festa em grande estilo.

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