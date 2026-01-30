(16) 99963-6036
Faixa da marginal é interditada após lama invadir o asfalto

30 Jan 2026 - 07h44
Crédito: SCA

Durante a forte chuva registrada na noite desta quinta-feira (29), uma grande quantidade de terra proveniente da obra de um prédio acabou descendo para a avenida Comendador Alfredo Maffei, no Centro de São Carlos, invadindo parte da pista.

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30), equipes do departamento de trânsito estiveram no local e interditaram a faixa da direita, no sentido centro/shopping, para a realização dos trabalhos de limpeza e remoção do material. A interdição causou lentidão no trânsito, e motoristas precisaram redobrar a atenção ao trafegar pela região.

