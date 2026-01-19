Esposa encontra marido de 43 anos sem vida

Viatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na tarde de sexta-feira (17), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a esposa da vítima retornar ao imóvel e encontrá-lo já sem vida, deitado sobre a cama. Ela havia saído para trabalhar pela manhã e tentou contato telefônico ao longo do dia, sem sucesso.

Ainda segundo o registro policial, um entregador que presta serviços ao restaurante onde a mulher trabalha chegou a ir até a residência para entregar uma marmita, mas não obteve resposta. Diante da situação, a esposa foi até o local e constatou o óbito, acionando as autoridades.

Familiares relataram à Polícia Civil que o homem enfrentava problemas de saúde, fazia uso excessivo de bebida alcoólica e vinha passando mal com frequência, tendo procurado atendimento médico diversas vezes nos últimos dias, inclusive na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e um médico constatou a morte. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense para exames que irão confirmar a causa da morte.

