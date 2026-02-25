(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Segurança

Equipe de RPM detém jovem por tráfico de drogas no Santa Angelina

25 Fev 2026 - 13h54Por Da redação
Um jovem de 18 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (25) por tráfico de drogas na Avenida Dr. Gildiney Carreri, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Segundo informações, a equipe de Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) da 1ª Companhia realizava patrulhamento pelo bairro, em um ponto já conhecido como local de venda de entorpecentes, quando avistou o indivíduo em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se evadir correndo, mas foi acompanhado e abordado pela equipe. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram drogas e dinheiro, que estavam em posse do abordado.

Questionado, o jovem confessou que estaria realizando a venda de entorpecentes pelo local.
Ele foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

