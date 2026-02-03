Entregador morre após colisão com caminhonete na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

Crédito: SCA

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (3) resultou na morte de um motociclista de 58 anos na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 247, na altura do município de Ibaté.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Ambos os veículos trafegavam pela alça de acesso que liga a cidade à rodovia, no sentido capital/interior.

Segundo o relato do condutor da caminhonete, ele seguia pela alça de acesso e o motociclista, que vinha logo atrás, não percebeu e acabou colidindo na traseira do veículo.

A vítima, identificada como João Geraldo Pegoraro, sofreu ferimentos graves, entre eles fratura exposta em uma das pernas e traumatismo craniano. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária EcoNoroeste e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de São Carlos, onde precisou ser intubado. Apesar dos esforços da equipe médica, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência e para apurar as circunstâncias do acidente.

