Entregador fica gravemente ferido após colisão com ciclista na rodovia Washington Luís em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um entregador de 29 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um ciclista no final da noite desta quarta-feira (7), no km 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo as informações apuradas pelo SCA, o motociclista acessava a rodovia pela alça de acesso da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) quando, ao ingressar na pista no sentido interior–capital, acabou colidindo contra um ciclista que trafegava no mesmo sentido sem nenhuma sinalização refletiva.

O entregador foi socorrido com ferimentos graves no pé com perda de tecido, lesões na região da bacia e diversas escoriações pelo corpo. Uma viatura da cidade de Dourado que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e acionou o Samu.

A vítima foi encaminhado, até a Santa Casa e não corre risco de morte, mas o ciclista apesar da batida acabou indo embora antes da chegada das equipes. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas.

