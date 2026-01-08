(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Colisão

Entregador fica gravemente ferido após colisão com ciclista na rodovia Washington Luís em São Carlos

Acidente aconteceu na alça de acesso da UFSCar no km 235 e a vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa com ferimentos graves mas não corre risco de morte; condutor da bicicleta deixou o local antes da chegada das equipes

07 Jan 2026 - 23h52Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Entregador fica gravemente ferido após colisão com ciclista na rodovia Washington Luís em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um entregador de 29 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um ciclista no final da noite desta quarta-feira (7), no km 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo as informações apuradas pelo SCA, o motociclista acessava a rodovia pela alça de acesso da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) quando, ao ingressar na pista no sentido interior–capital, acabou colidindo contra um ciclista que trafegava no mesmo sentido sem nenhuma sinalização refletiva.

O entregador foi socorrido com ferimentos graves no pé com perda de tecido, lesões na região da bacia e diversas escoriações pelo corpo. Uma viatura da cidade de Dourado que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e acionou o Samu. 

A vítima foi encaminhado, até a Santa Casa e não corre risco de morte, mas o ciclista apesar da batida acabou indo embora antes da chegada das equipes. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

As causas do acidente, serão investigadas.

Leia Também

Mulher cai em golpe do falso familiar e perde R$ 3 mil
Ibaté20h57 - 07 Jan 2026

Mulher cai em golpe do falso familiar e perde R$ 3 mil

Pedestre fica ferida após ser atropelada por motocicleta na região do Shopping Iguatemi
Segurança19h12 - 07 Jan 2026

Pedestre fica ferida após ser atropelada por motocicleta na região do Shopping Iguatemi

Mulher de 30 anos é encontrada morta em residência no Parque Sisi
Segurança19h07 - 07 Jan 2026

Mulher de 30 anos é encontrada morta em residência no Parque Sisi

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto no bairro Cidade Aracy
Segurança13h09 - 07 Jan 2026

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto no bairro Cidade Aracy

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto em São Carlos
Segurança13h05 - 07 Jan 2026

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto em São Carlos

Últimas Notícias