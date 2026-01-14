(16) 99963-6036
Segurança

Engavetamento entre três veículos é registrado na Rodovia Washington Luís

14 Jan 2026 - 09h25Por Da redação
Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 234, no sentido interior–capital.

De acordo com as informações, devido às obras no trecho, o trânsito seguia lento, o que acabou ocasionando a colisão entre os veículos. Apesar do impacto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local, realizando a sinalização adequada para evitar novos acidentes. A Unidade de Atendimento ao Usuário  também foi acionada, mas não houve necessidade de atendimento médico.

O tráfego ficou parcialmente lento durante o atendimento da ocorrência, sendo normalizado em seguida.

