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Engavetamento entre caminhÃµes e carro Ã© registrado na SP-310

20 Mar 2026 - 15h56Por Jessica Carvalho R
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Engavetamento entre caminhÃµes e carro Ã© registrado na SP-310 - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um engavetamento envolvendo três caminhões e um carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (20), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 235, nas proximidades da Universidade Federal de São Carlos, no sentido capital–interior.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu em meio ao tráfego intenso causado por obras na rodovia. Três veículos pesados acabaram se envolvendo em um engavetamento, e um carro que estava entre os caminhões foi atingido tanto na traseira quanto na parte frontal.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais. A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local e realizou a sinalização para evitar novos acidentes.

Os veículos foram removidos para o acostamento, e não houve necessidade de interdição de faixas, minimizando os impactos no trânsito.

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