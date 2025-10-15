Dupla é presa por furto de fios de cobre no Planalto Serra Verde

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 37º BPM/I – 2ª Companhia PM, realizou na noite de terça-feira (14) a prisão em flagrante de dois indivíduos envolvidos em furto de fios de cobre no bairro Planalto Serra Verde, em Itirapina.

A equipe da viatura, foi acionada via COPOM para averiguar movimentação suspeita pela Rua 6. No local, três homens informaram aos policiais que haviam presenciado dois indivíduos furtando fios de cobre de uma empresa da região. Após diligências os policiais localizaram uma residência onde o material furtado estaria sendo guardado.

No local, os policiais adentraram o imóvel e constataram cinzas no chão provenientes do derretimento de fios, típica prática para retirada do cobre. Durante as diligências a equipe policial localizou uma caixa e uma mochila contendo os fios furtados.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com a identificação e prisão dos infratores. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Leia Também