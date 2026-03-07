Dupla Ã© flagrada queimando 50 quilos de cobre no SÃ£o Carlos 8

CrÃ©dito: SCA

Dois homens foram conduzidos ao plantão policial na tarde de sexta-feira (6) após serem flagrados queimando fios de cobre em um terreno na região do bairro São Carlos VIII, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Doutor Manoel Fragoas quando perceberam fumaça e forte odor de material queimado. Ao se aproximarem do local, os agentes constataram que dois indivíduos estavam queimando fios dentro de um terreno.

Durante a abordagem, os suspeitos foram questionados sobre a procedência do material e afirmaram que haviam encontrado os fios e pretendiam vendê-los, mas não souberam fornecer mais detalhes sobre a origem.

No local, os policiais apreenderam aproximadamente 50 quilos de fios, além de pedaços de mangueira utilizados como conduíte para fiação. Todo o material foi recolhido e lacrado para análise.

Os dois homens foram levados ao Plantão da Polícia Civil de São Carlos, onde prestaram depoimento. Após os procedimentos de polícia judiciária e registro da ocorrência, eles foram liberados.

Leia TambÃ©m