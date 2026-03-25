Dupla Ã© detida pela GCM por tentativa de furto de fios elÃ©tricos no Centro

Dois indivíduos foram detidos na madrugada desta quarta-feira (25) após uma tentativa de furto de fios elétricos na região central de São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 3h, o sistema de monitoramento identificou duas pessoas puxando fios de um poste de iluminação localizado em um prédio público na Rua São Joaquim.

Uma equipe foi acionada e se deslocou até o endereço. No local, os agentes realizaram a abordagem e encontraram com os suspeitos uma quantidade de fios elétricos.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficaram à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como tentativa de furto.

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